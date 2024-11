Soluzione alla definizione del cruciverba La soluzione di 6 lettere alla definizione - Un nome della Ruta - per le parole crociate della Settimana Enigmistica: risposte per i cruciverba, per riviste simili e altri giochi come CodyCross. La soluzione di 6 lettere alla definizione -- per le parole crociate della Settimana Enigmistica: risposte per i cruciverba, per riviste simili e altri giochi come CodyCross. TERESA

Curiosità e significato della parola Teresa

Scopri il significato e tutte le informazioni utili sulla parola di 6 lettere e tutte le informazioni utili sulla parola di 6 lettere Teresa , ideale per risolvere e completare i tuoi cruciverba.

Spelling fonetico della soluzione

T Tango

E Echo

R Romeo

E Echo

S Sierra

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Teresa

Santa di Gallura meta di molti turisti estivi Nota cantante sorella dell attrice Giuliana La comica Mannino La vispa cacciatrice di farfalle Madre di Calcutta premio Nobel per la Pace nel 1979 La uxoricida di Zola Fu suocera di Luigi XVI È nota quella di Gallura Santa Gallura: è meta turistica del nord Sardegna La simpatica Mannino dello spettacolo

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.