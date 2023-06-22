La valvola dello stomaco nei cruciverba: la soluzione è Piloro

PILORO

Curiosità e Significato di Piloro

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una valvola dello stomacoLa valvola tra stomaco e intestinoConvoglia i cibi allo stomacoUna piaga nello stomacoIl peso sullo stomaco

Come si scrive la soluzione Piloro

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

R Roma

O Otranto

