La valvola dello stomaco nei cruciverba: la soluzione è Piloro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La valvola dello stomaco' è 'Piloro'.

PILORO

Curiosità e Significato di Piloro

Hai risolto il cruciverba con Piloro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Piloro.

Soluzione La valvola dello stomaco - Piloro

Come si scrive la soluzione Piloro

Stai cercando la risposta alla definizione "La valvola dello stomaco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 6 lettere della soluzione Piloro:
P Padova
I Imola
L Livorno
O Otranto
R Roma
O Otranto

