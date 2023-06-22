La valvola dello stomaco nei cruciverba: la soluzione è Piloro
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La valvola dello stomaco' è 'Piloro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PILORO
Curiosità e Significato di Piloro
Hai risolto il cruciverba con Piloro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Piloro.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una valvola dello stomacoLa valvola tra stomaco e intestinoConvoglia i cibi allo stomacoUna piaga nello stomacoIl peso sullo stomaco
Come si scrive la soluzione Piloro
Stai cercando la risposta alla definizione "La valvola dello stomaco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Piloro:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
G L T S I A N A O
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.