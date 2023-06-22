Unito a un gruppo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Unito a un gruppo' è 'Aggregato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGGREGATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Unito a un gruppo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Unito a un gruppo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Aggregato? Quando qualcosa si combina con altre parti formando un insieme più grande, si parla di unione. Questo concetto si applica anche a gruppi di persone o elementi che si integrano tra loro. Un esempio è un insieme di materiali che, messi insieme, creano un tutto compatto e stabile. In ambito naturale o sociale, si riferisce alla raccolta di singoli componenti che si aggregano per formare un'entità più complessa.

La soluzione associata alla definizione "Unito a un gruppo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Unito a un gruppo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Aggregato:

A Ancona G Genova G Genova R Roma E Empoli G Genova A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Unito a un gruppo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chi riesce a tenere unito un gruppo disomogeneoIl gruppo di lingue unito all ugroSi fuse con il gruppo SanpaoloUn gruppo di lettereUnito compatto