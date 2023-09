La sorella del marito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sorella del marito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COGNATA

La sorella del marito, comunemente nota come cognata, è la donna che diventa parte della famiglia attraverso il matrimonio del proprio fratello. Questo legame di parentela può assumere diverse dinamiche, ma spesso comporta un rapporto di parentela stretto. La cognata può diventare una figura significativa nella vita di una persona, condividendo momenti speciali, partecipando a eventi familiari e fornendo supporto emotivo. La relazione con la cognata può variare da un'amicizia intima a una semplice conoscenza, ma in molti casi si sviluppa un legame di affetto e complicità.

