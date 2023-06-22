Serve per un anno intero

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Serve per un anno intero' è 'Calendario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALENDARIO

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Perché la soluzione è Calendario? Il calendario è uno strumento fondamentale che permette di organizzare e pianificare le attività quotidiane, settimanali e annuali. Esso serve per un anno intero, segnando le date importanti, le festività e gli eventi ricorrenti. Attraverso il calendario si può gestire il tempo in modo efficace, tenendo traccia delle scadenze e degli appuntamenti. La sua funzione principale è quella di offrire una panoramica completa di un ciclo di dodici mesi, facilitando la vita di ogni individuo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serve per un anno intero". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Serve per un anno intero nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Calendario

Questa pagina è dedicata alla definizione "Serve per un anno intero" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serve per un anno intero" conferma che la soluzione 'Calendario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Calendario

C Como A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serve per un anno intero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calendario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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