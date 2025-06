Lo si sbarca a fine anno nei cruciverba: la soluzione è Lunario

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo si sbarca a fine anno' è 'Lunario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUNARIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Lunario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Lunario.

Perché la soluzione è Lunario? Lunario è un calendario che mostra le fasi della luna e i mesi dell'anno, spesso usato in agricoltura e astronomia. Il termine deriva dal latino lunarium e richiama il ciclo lunare di circa 29,5 giorni. È uno strumento utile per pianificare attività in base alle fasi lunari. La frase Lo si sbarca a fine anno si collega al fatto che il lunario si conclude proprio alla fine dell’anno, segnando il passaggio tra un ciclo e l’altro.

Se "Lo si sbarca a fine anno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

