La rosa del Giappone
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La rosa del Giappone' è 'Camelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAMELIA
Perché la soluzione è Camelia? La camelia è una pianta sempreverde originaria del Giappone, nota per i suoi fiori eleganti e colorati che sbocciano in inverno e in primavera. Questo arbusto, apprezzato anche come pianta ornamentale, cresce bene in ambienti umidi e ombreggiati, richiedendo cure specifiche. I suoi fiori, spesso rosa, rossi o bianchi, sono simbolo di bellezza e raffinata eleganza. La camelia, come la rosa del Giappone, incarna la delicatezza e la raffinatezza della flora orientale.
La rosa del Giappone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Camelia
La definizione "La rosa del Giappone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Camelia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La rosa del Giappone
- Risposta: CAMELIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Camelia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rosa del Giappone". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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