La rosa del Giappone

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La rosa del Giappone' è 'Camelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMELIA

Perché la soluzione è Camelia? La camelia è una pianta sempreverde originaria del Giappone, nota per i suoi fiori eleganti e colorati che sbocciano in inverno e in primavera. Questo arbusto, apprezzato anche come pianta ornamentale, cresce bene in ambienti umidi e ombreggiati, richiedendo cure specifiche. I suoi fiori, spesso rosa, rossi o bianchi, sono simbolo di bellezza e raffinata eleganza. La camelia, come la rosa del Giappone, incarna la delicatezza e la raffinatezza della flora orientale.

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La rosa del Giappone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Camelia

La definizione "La rosa del Giappone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Camelia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La rosa del Giappone

La rosa del Giappone Risposta: CAMELIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

C Como A Ancona M Milano E Empoli L Livorno I Imola A Ancona

La soluzione 'Camelia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rosa del Giappone". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.