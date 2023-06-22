Richiede istruzioni

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Richiede istruzioni' è 'Uso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: USO

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Richiede istruzioni nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Uso

Se la definizione "Richiede istruzioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Richiede istruzioni
  • Risposta: USO
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: U__
  • Inizia con: U
  • Finisce con: O

Le 3 lettere della soluzione

U Udine
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Uso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Richiede istruzioni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con richiede: Un indumento che richiede poca stoffa 

Con istruzioni: Lo spiegano le istruzioni 