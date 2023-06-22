Richiede istruzioni
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Richiede istruzioni' è 'Uso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: USO
Richiede istruzioni nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Uso
Se la definizione "Richiede istruzioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uso'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Richiede istruzioni
- Risposta: USO
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: U__
- Inizia con: U
- Finisce con: O
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Uso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Richiede istruzioni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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