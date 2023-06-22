Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono' è 'Maestà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAESTÀ

Perché la soluzione è Maestà? La parola MAESTÀ si riferisce a un’immagine sacra in cui la Madonna è raffigurata seduta su un trono, simbolo della sua regalità e importanza nel contesto religioso. Questa rappresentazione evidenzia il suo ruolo come figura centrale e venerata nella fede cristiana, spesso circondata da santi o angeli. La maestà sottolinea l’autorità spirituale e il rispetto che le viene attribuito, rendendo questa immagine un esempio evidente di devozione e venerazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Maestà

In presenza della definizione "Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono" conferma che la soluzione 'Maestà' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Maestà

M Milano A Ancona E Empoli S Savona T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maestà' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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