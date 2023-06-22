La pietra serena è una sua varietà nei cruciverba: la soluzione è Arenaria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La pietra serena è una sua varietà' è 'Arenaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARENARIA

Hai risolto il cruciverba con Arenaria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Arenaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una roccia come la pietra serenaL insalata catalogna ne è una sua varietàUna sua varietà è il banchaPietra una cui varietà è il rubino del BrasileIl ciliegiolo è una sua varietà

Se ti sei imbattuto nella definizione "La pietra serena è una sua varietà", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

