Non rovesciato - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : RITTO

Significato/Curiosità : Non rovesciato

"Non rovesciato" o "ritto" si riferisce a un oggetto, una struttura o una posizione che è in posizione verticale, stabile e diritta. Indica che qualcosa non è inclinato o caduto, ma si mantiene in una postura eretta. L'essere "ritto" può implicare stabilità, equilibrio e una posizione corretta. Questo termine può essere applicato a una vasta gamma di cose, come un oggetto su un tavolo, una persona in piedi o una costruzione verticale. Essere "non rovesciato" o "ritto" può anche indicare un senso di correttezza, integrità e coerenza. In generale, questo concetto si riferisce all'allineamento e alla verticalità, sottolineando l'importanza di mantenere una posizione stabile e corretta.

