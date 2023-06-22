Margini estremi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Margini estremi' è 'Orli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ORLI
Perché la soluzione è Orli? Gli orli sono i margini estremi di un tessuto, di un vestito o di un foglio. Si trovano ai bordi e spesso vengono rifiniti o cuciti per evitare sfilacciamenti o danni. La loro funzione principale è quella di proteggere i bordi da usura e di conferire un aspetto pulito e rifinito all'oggetto. La cura degli orli è importante in sartoria e nella lavorazione dei materiali per garantire durata e un aspetto estetico accurato.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Margini estremi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Margini estremi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orli
Se la definizione "Margini estremi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Margini estremi" conferma che la soluzione 'Orli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Orli
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Margini estremi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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