Madre di Calcutta

Home / Soluzioni Cruciverba / Madre di Calcutta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Madre di Calcutta' è 'Teresa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERESA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Madre di Calcutta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Madre di Calcutta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Teresa? Teresa è conosciuta come la Madre di Calcutta per il suo impegno instancabile nel migliorare le condizioni dei più bisognosi. La sua dedizione si riflette nelle numerose opere di assistenza ai poveri, ai malati e agli emarginati della città. La sua presenza è simbolo di speranza e compassione, incarnando valori di altruismo e sacrificio. La sua vita testimonia un impegno continuo nel servire gli altri, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva di Calcutta.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Madre di Calcutta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Teresa

Quando la definizione "Madre di Calcutta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Madre di Calcutta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Teresa:

T Torino E Empoli R Roma E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Madre di Calcutta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La protagonista della poesia La farfallettaCelebre romanzo di ZolaMadre di Calcutta premio Nobel per la Pace nel 1979La famosa Madre di CalcuttaLa mitica madre dell omerico AchilleMadre di baribalLa madre nel convento