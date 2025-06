Favorevoli propizie nei cruciverba: la soluzione è Benigne

BENIGNE

La parola Benigne è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Benigne.

Perché la soluzione è Benigne? Favorevoli propizie indica condizioni o circostanze favorevoli, positive e di buon auspicio. La parola benigne si riferisce a qualcosa di benevolo, gentile e non aggressivo. In ambito medico, descrive tumori poco aggressivi, ma può essere usata anche per indicare atteggiamenti o situazioni affabili e misericordiose. È una parola che esprime bontà e favorevolezza, rendendola perfetta per descrivere situazioni di beneficio e tranquillità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tempestivamente propizieUna catena di eventi con risultati favorevoliSi conteggiano con favorevoli e astenuti

Hai davanti la definizione "Favorevoli propizie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

