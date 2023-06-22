Va dal collo ai glutei

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Va dal collo ai glutei' è 'Schiena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHIENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Va dal collo ai glutei" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Va dal collo ai glutei". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Schiena? La schiena rappresenta la parte centrale del corpo che si estende dalla base del collo fino ai glutei, sostenendo la colonna vertebrale e proteggendo gli organi interni. È coinvolta in numerosi movimenti, come piegarsi, ruotare e mantenere la postura eretta. La sua cura è fondamentale per prevenire problemi muscolari e scheletrici. La schiena svolge un ruolo essenziale nella mobilità quotidiana e nel benessere generale di chi la possiede.

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Va dal collo ai glutei nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Schiena

Se la definizione "Va dal collo ai glutei" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Va dal collo ai glutei" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Schiena:

S Savona C Como H Hotel I Imola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Va dal collo ai glutei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il dorso con la colonna vertebraleDalle spalle fino al coccigeSi blocca con il colpo della stregaVa dal ginocchio al collo del piedeVa anteposto ai dirittidell obbligo: va dai 6 ai 16 anniTroia ai tempi di OmeroCi si va per vedere il Cenacolo