La corona del poeta

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La corona del poeta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SERTO

Curiosità su La corona del poeta: Mauro corona, all'anagrafe maurizio corona (baselga di piné, 9 agosto 1950), è uno scrittore, alpinista e scultore ligneo italiano. autore di svariati... Il serto della montagna (in serbo , Gorski vijenac) è un poema e un'opera teatrale, capolavoro della letteratura serba del Montenegro, scritto dal principe-vescovo e poeta Petar II Petrovic-Njegoš. Njegoš scrisse il Serto della montagna nel 1846 a Cettigne e lo pubblicò l'anno successivo dopo averlo fatto stampare da un monastero armeno a Vienna. È al contempo un poema epico moderno in versi e un testo teatrale, dunque combina tre stili letterari. È stato tradotto in italiano da Umberto Urbani (Trieste, 1939).

