C è chi parla per aprirla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi parla per aprirla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOCCA

Significato/Curiosità : C è chi parla per aprirla

"C'è chi parla per aprirla bocca" è un'espressione idiomatica che si riferisce a persone che hanno l'abitudine di parlare molto, spesso senza una reale necessità o con poca attenzione al contenuto di ciò che dicono. Queste persone tendono a esprimersi incessantemente e senza filtri, dando l'impressione di voler mantenere costantemente aperta la bocca per far uscire parole. Il modo di parlare di queste persone può essere considerato superficiale, verboso o privo di sostanza, e spesso non contribuisce in modo significativo alla conversazione o alla comunicazione.

