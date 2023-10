Chi li guida vede i pedoni dall alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi li guida vede i pedoni dall alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMION

Significato/Curiosita : Chi li guida vede i pedoni dall alto

Era di tre tipi: pediyewe (pedoni, fanti professionisti, probabilmente nobili privi di cavalli tereta, o comunque cittadini), i kurewe (letteralmente uomini... Era di tre tipi: pediyewe (, fanti professionisti, probabilmente nobili privi di cavalli tereta, o comunque cittadini),kurewe (letteralmente uomini... L'autocarro (o camion) è un veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al trasporto su strada, come i rimorchi o i semirimorchi, perché fornito di motricità propria. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

