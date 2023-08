Carne in gelatina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carne in gelatina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASPIC

Significato/Curiosità : Carne in gelatina

La carne in gelatina, comunemente nota come aspic, è un piatto che si ottiene immergendo carne, pesce o verdure in un liquido di gelatina arricchito con brodo, vino o altre spezie. Una volta raffreddata, la gelatina si solidifica, creando un rivestimento trasparente attorno agli ingredienti. Questo piatto ha una lunga storia culinaria e viene spesso servito come antipasto o come piatto principale freddo. L'aspic può essere preparato in diverse varianti, con ingredienti e presentazioni diverse, ed è apprezzato per la sua eleganza e per la capacità di preservare e presentare gli ingredienti in modo artistico.

