Un angolino riservato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un angolino riservato.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEPARÈ

Altra risposta : SÉPARÉ

Significato/Curiosità : Un angolino riservato

Un angolino riservato o separé è un'area o uno spazio separato all'interno di un ambiente più ampio, progettato per offrire privacy e intimità. Può essere un angolo raccolto in una stanza o una divisione creata da pareti o pannelli per separare una parte dello spazio circostante. Questo angolino riservato può essere utilizzato per scopi diversi, come creare uno spazio di lettura tranquillo, un'area di lavoro separata o un luogo per conversazioni private. La sua natura separata e appartata offre un senso di tranquillità e isolamento, consentendo alle persone di concentrarsi, rilassarsi o avere conversazioni senza distrazioni esterne.

Altre risposte alla domanda : Un angolino riservato : angolino; riservato; Un angolino in cui si può stare in santa pace; angolino ove rifugiarsi; L angolino ... in cui star in disparte e al sicuro; Un angolino tranquillo; L angolino riservato d un bar; Il riservato se ne sta tra le sue quattro; Spazio pubblicitario riservato al decollo; Il culto riservato a Dio; Il loggiato nelle chiese paleocristiane riservato alle donne; riservato a poche persone;

