Agnese in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agnese in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INES

Significato/Curiosità : Agnese in Spagna

Il nome Ines ha origini antiche e può essere rintracciato in diverse culture e tradizioni. La sua origine più comune è ricondotta al latino "Agnes", che significa "agnella". Questo nome era molto diffuso nell'antica Roma e deriva dal termine latino "agnus", che significa "agnello". Ines è spesso associato al simbolismo di purezza e innocenza rappresentato dall'agnello. Ines è anche un nome popolare in diverse lingue e culture. Ad esempio, nella tradizione spagnola, Ines è la forma spagnola del nome Agnese. In molte altre lingue, come l'italiano, l'inglese e il francese, il nome Ines è utilizzato come una variante di Agnese.

Altre risposte alla domanda : Agnese in Spagna : agnese; spagna; agnese per i Madrileni; agnese a Madrid; agnese per gli spagnoli; agnese ... a Madrid; L agnese madrilena; Nome di due re dei visigoti di spagna ; Ce n è uno in spagna ; Filippo VI lo è di spagna ; I Musulmani allontanati dalla spagna dopo il 1492; Invasero la spagna nel Medioevo; Conquistarono la spagna ;

Cerca altre Definizioni