Il signore in romanesco nei cruciverba: la soluzione è Er

Sara Verdi | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Il signore in romanesco' è 'Er'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ER

Vuoi sapere di più su Er? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 2 lettere nella pagina dedicata: Er.

Hai trovato la definizione "Il signore in romanesco" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 2 lettere della soluzione Er:
E Empoli
R Roma

