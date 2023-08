Quelli Uniti hanno Abu Dhabi per capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli Uniti hanno Abu Dhabi per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : EMIRATI ARABI

Significato/Curiosita : Quelli uniti hanno abu dhabi per capitale

abu dhabi, o più correttamente 'abu abiyy (in arabo: ), è la capitale degli emirati arabi uniti e capitale dell'omonimo emirato. abu dhabi si... Disambiguazione – "emirati arabi" rimanda qui. se stai cercando il territorio sottoposto al comando di un emiro, vedi emirato. coordinate: 24°24'n 54°18'e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

