La Soluzione ♚ Precede Aviv

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Precede Aviv. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TEL

Curiosità su Precede aviv: Europeo della passata stagione. ronaldo con 40 gol e 80 punti complessivi, precede lionel messi e antonio di natale. il 2 maggio 2012 conquista il suo primo... Tel Aviv (in ebraico , lett. "collina della primavera") è una città israeliana situata sulla costa del mar Mediterraneo. Tel Aviv è anche il centro dell'area metropolitana più grande e popolosa in Israele, denominata Gush Dan (Blocco di Dan). È il principale centro economico di Israele. È stata la capitale d'Israele dal 1948 al dicembre 1949 ed è ancora sede della maggior parte delle ambasciate straniere presso quello Stato, dato che la proclamazione da parte di Israele di Gerusalemme come capitale nel 1980 non è riconosciuta da diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e un numero limitato di Stati ha ...

