Ossa delle braccia - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ULNE

Altra risposta : OMERI

Significato/Curiosita : Ossa delle braccia

La seguente è una lista delle ossa dello scheletro umano. un tipico scheletro umano adulto è costituito da 206 ossa. tuttavia, a causa della variabilità... Dell'argentina, e pvsj 1087, composto da cinque vertebre caudali, entrambe le ulne e radii, il perone sinistro e un piede destro. un'analisi filogenetica eseguita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

