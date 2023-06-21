Ospitò un concilio ecumenico nei cruciverba: la soluzione è Efeso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ospitò un concilio ecumenico' è 'Efeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EFESO

Curiosità e Significato di Efeso

Hai risolto il cruciverba con Efeso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Efeso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo condannò il Concilio di NiceaFu scomunicato dal Concilio di Nicea nel 325Ospitò Ulisse per 7 anniFu scomunicato da un ConcilioIl patriarca di Costantinopoli condannato dal Concilio di Efeso

Come si scrive la soluzione Efeso

La definizione "Ospitò un concilio ecumenico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

F Firenze

E Empoli

S Savona

O Otranto

