Ospitò un concilio ecumenico nei cruciverba: la soluzione è Efeso
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ospitò un concilio ecumenico' è 'Efeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
EFESO
Curiosità e Significato di Efeso
Hai risolto il cruciverba con Efeso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Efeso.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo condannò il Concilio di NiceaFu scomunicato dal Concilio di Nicea nel 325Ospitò Ulisse per 7 anniFu scomunicato da un ConcilioIl patriarca di Costantinopoli condannato dal Concilio di Efeso
Come si scrive la soluzione Efeso
La definizione "Ospitò un concilio ecumenico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 5 lettere della soluzione Efeso:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
R I A I L E R B
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.