La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La nazione d origine della wiener schnitzel' è 'Austria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSTRIA

Curiosità e Significato di Austria

Approfondisci la parola di 7 lettere Austria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Austria

Se "La nazione d origine della wiener schnitzel" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

