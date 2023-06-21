La nazione d origine della wiener schnitzel nei cruciverba: la soluzione è Austria
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La nazione d origine della wiener schnitzel' è 'Austria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
AUSTRIA
Curiosità e Significato di Austria
Approfondisci la parola di 7 lettere Austria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Austria
Se "La nazione d origine della wiener schnitzel" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 7 lettere della soluzione Austria:
