La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Jonathan regista di Philadelphia' è 'Demme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEMME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Jonathan regista di Philadelphia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Jonathan regista di Philadelphia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Demme? Demme è un regista noto per aver diretto il film ambientato a Philadelphia, diventato un classico del cinema. La sua opera ha portato alla ribalta tematiche sociali e umane, lasciando un'impronta significativa nel cinema contemporaneo. Con uno stile coinvolgente e sensibile, Demme ha saputo catturare l'essenza delle storie raccontate, diventando una figura di rilievo nel panorama cinematografico.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Jonathan regista di Philadelphia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Jonathan regista di Philadelphia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Demme:

D Domodossola E Empoli M Milano M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Jonathan regista di Philadelphia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

