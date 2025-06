I gemiti del sofferente nei cruciverba: la soluzione è Lamenti

Home / Soluzioni Cruciverba / I gemiti del sofferente

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I gemiti del sofferente' è 'Lamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAMENTI

Curiosità e Significato di "Lamenti"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Lamenti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lamenti? Lamenti si riferisce a espressioni di dolore, tristezza o rifiuto che possono manifestarsi attraverso parole o suoni. Questi gemiti possono sorgere in momenti di sofferenza fisica o emotiva, diventando un modo per esternare il proprio stato d'animo. In questo senso, i lamentii possono anche servire come un mezzo per cercare conforto o empatia da parte degli altri.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Voci di doloreRivelano sofferenzaMisera e sofferente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lamenti

Stai cercando la risposta alla definizione "I gemiti del sofferente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P A I M S R S A O I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APRITI SESAMO" APRITI SESAMO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.