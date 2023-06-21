Falsificato adulterato

Home / Soluzioni Cruciverba / Falsificato adulterato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Falsificato adulterato' è 'Artefatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTEFATTO

Perché la soluzione è Artefatto? Un artefatto è un oggetto creato dall'uomo che può assumere diverse forme e funzioni. Tuttavia, nel contesto delle pratiche culturali e storiche, spesso si parla di artefatti falsificati o adulterati, cioè di oggetti che sono stati alterati o manipolati per ingannare o per scopi commerciali. Questi artefatti possono sembrare autentici ma nascondono modifiche che ne compromettono l'integrità e il valore reale. La presenza di tali elementi modifica la percezione e la comprensione del bene culturale stesso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Falsificato adulterato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Falsificato adulterato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Artefatto

La definizione "Falsificato adulterato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Falsificato adulterato" conferma che la soluzione 'Artefatto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Artefatto

A Ancona R Roma T Torino E Empoli F Firenze A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Falsificato adulterato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Artefatto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un noto arancio della Sicilia falsificatoAutentico non adulteratoIl contrario di falsificatoContraffatto, falsificato