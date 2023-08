Era ricercata dagli alchimisti medievali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era ricercata dagli alchimisti medievali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PIETRA FILOSOFALE

Significato/Curiosita : Era ricercata dagli alchimisti medievali

O «quintessenza», era secondo gli alchimisti il composto principale della pietra filosofale, la cui maggiore o minore presenza era ciò che determinava... La pietra filosofale o pietra dei filosofi (in latino: lapis philosophorum) è, per eccellenza, la sostanza catalizzatrice simbolo dell'alchimia, capace... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Era ricercata dagli alchimisti medievali : ricercata; dagli; alchimisti; medievali; Una donna ricercata ; È ricercata quella di Vignola; La model più ricercata ; dagli effetti tossici; Il Salvo carabiniere Medagli a d oro alla memoria; Liberarsi dagli impicci; Il serpente dagli occhiali; Sono attratti dagli anodi; L economy perseguita dagli ecologisti; I moderni alchimisti ; Il nitrato d argento per gli alchimisti ; L eterno miraggio degli alchimisti ; Fornello degli alchimisti ; Per gli antichi alchimisti era associato al Sole; Monarchie medievali ; I copisti medievali ; Un cavallo usato nelle giostre medievali ; Soldati medievali con una lunga lancia appuntita; Un segno ricorrente nei testi medievali ;

Cerca altre Definizioni