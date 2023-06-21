La domanda referendaria

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La domanda referendaria' è 'Quesito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUESITO

Perché la soluzione è Quesito? Un quesito rappresenta una richiesta di chiarimento o di decisione su un argomento specifico rivolta agli elettori durante un consulto popolare. In ambito referendario, il quesito si configura come la formulazione ufficiale della domanda posta ai cittadini, che devono esprimersi con un sì o un no. La sua formulazione deve essere chiara e univoca per garantire una comprensione corretta da parte degli elettori. La corretta definizione del quesito è fondamentale per il buon esito del referendum.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La domanda referendaria". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La domanda referendaria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Quesito

La definizione "La domanda referendaria" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La domanda referendaria" conferma che la soluzione 'Quesito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Quesito

Q Quarto U Udine E Empoli S Savona I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La domanda referendaria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quesito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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