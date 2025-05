La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si stipula legalmente' è 'Atto' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTO

Un atto è un documento legale che formalizza un accordo o una transazione tra le parti. Può riguardare la vendita, la compravendita, la costituzione di diritti o obblighi, e ha valenza giuridica, vincolando i soggetti coinvolti secondo le leggi vigenti.

