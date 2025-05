La scrittrice Lindgren nei cruciverba: la soluzione è Astrid

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La scrittrice Lindgren' è 'Astrid'.

ASTRID

Curiosità e Significato di "Astrid"

Hai risolto il cruciverba con Astrid? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Astrid.

Astrid Lindgren è una famosa scrittrice svedese, autrice di celebri romanzi per bambini come Pippi Calzelunghe e Karlsson sul tetto. La sua fantasia e il suo stile semplice hanno reso le sue storie amate in tutto il mondo, rendendola una delle più importanti autrici nel genere della letteratura infantile.

Come si scrive la soluzione: Astrid

Se ti sei imbattuto nella definizione "La scrittrice Lindgren", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

D Domodossola

