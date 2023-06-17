La scienza di muovere gli eserciti nei cruciverba: la soluzione è Tattica

Sara Verdi | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scienza di muovere gli eserciti' è 'Tattica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TATTICA

Le 7 lettere della soluzione Tattica:
T Torino
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona

