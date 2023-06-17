La scienza di muovere gli eserciti nei cruciverba: la soluzione è Tattica
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scienza di muovere gli eserciti' è 'Tattica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TATTICA
La soluzione Tattica di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tattica per scoprire curiosità e dettagli utili.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La scienza delle compagnie assicurativeLa scienza di EsculapioLa scienza che studia le proprietà dell ariaLa scienza del vivere in comuneLa scienza della traiettoria dei proiettili
Non riesci a risolvere la definizione "La scienza di muovere gli eserciti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 7 lettere della soluzione Tattica:
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.