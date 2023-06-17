Un romanzo di Tolstoj nei cruciverba: la soluzione è Anna Karenina

Sara Verdi | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un romanzo di Tolstoj' è 'Anna Karenina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANNA KARENINA

Curiosità e Significato di Anna Karenina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Anna Karenina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Celebre romanzo di Tolstoje pace romanzo di TolstojSostiene romanzo di Antonio Tabucchi 1994Stupefacente protagonista del romanzoRomanzo di Mastronardi e film di Petri

Soluzione Un romanzo di Tolstoj - Anna Karenina

Come si scrive la soluzione Anna Karenina

Hai trovato la definizione "Un romanzo di Tolstoj" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 12 lettere della soluzione Anna Karenina:
A Ancona
N Napoli
N Napoli
A Ancona
 
K Kappa
A Ancona
R Roma
E Empoli
N Napoli
I Imola
N Napoli
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

