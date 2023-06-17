Ridursi in cattivo stato

SOLUZIONE: DETERIORARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ridursi in cattivo stato" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ridursi in cattivo stato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Deteriorarsi? Quando qualcosa si rovina nel tempo a causa dell'usura o delle condizioni ambientali, si dice che si deteriora. Questo processo porta a un peggioramento delle sue caratteristiche e funzionalità, rendendolo meno efficiente o più fragile. La perdita di qualità o integrità indica un decadimento progressivo, che può coinvolgere materiali, oggetti o anche situazioni. In sostanza, si tratta di un peggioramento dello stato originale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ridursi in cattivo stato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ridursi in cattivo stato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Deteriorarsi:

D Domodossola E Empoli T Torino E Empoli R Roma I Imola O Otranto R Roma A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ridursi in cattivo stato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

