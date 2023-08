Relativa alla corte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa alla corte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AULICA

Significato/Curiosita : Relativa alla corte

Passanti, vi guarivano di notte come per miracolo. secondo una leggenda relativa alla corte di rouen, il vero miracolo era che in essa, con un completo rovesciamento... Posteriori. lo stesso argomento in dettaglio: scuola siciliana. la scuola aulica siciliana si sviluppò in sicilia dopo il duecento presso la "magna curia"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

