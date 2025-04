Film di Roman Polanski con Nastassja Kinski - Soluzione Cruciverba: Tess

TESS

Lo sapevi che... Nastassja Kinski: Nastassja Kinski (pseudonimo di Nastassja Aglaia Nakszynski; Berlino, 24 gennaio 1961) è un'attrice e modella tedesca. Figlia dell'attore Klaus Kinski, è ricordata soprattutto per l'attività cinematografica negli anni ottanta, in cui ebbe modo di lavorare con Francis Ford Coppola in Un sogno lungo un giorno (1982), Wim Wenders in Paris, Texas (Palma d'oro al Festival di Cannes 1984) e Andrej Koncalovskij in Maria's Lovers (1984).

