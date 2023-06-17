Un film con Delon e Belmondo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un film con Delon e Belmondo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un film con Delon e Belmondo' è 'Borsalino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BORSALINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un film con Delon e Belmondo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un film con Delon e Belmondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Borsalino? BORSALINO è un celebre film italiano che vede protagonisti Delon e Belmondo, due attori di grande fama internazionale. Questo lungometraggio, ambientato negli anni ’30, narra le vicende di due amici coinvolti nel mondo del crimine a Marsiglia, offrendo un'interpretazione intensa e coinvolgente della vita di strada. La pellicola si distingue per la sua atmosfera noir e per le interpretazioni memorabili dei protagonisti, diventando un punto di riferimento nel cinema italiano e francese.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un film con Delon e Belmondo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Borsalino

Se la definizione "Un film con Delon e Belmondo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un film con Delon e Belmondo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Borsalino:

B Bologna O Otranto R Roma S Savona A Ancona L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un film con Delon e Belmondo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Noto cappello in feltro con cupola pizzicottataStorico marchio italiano di cappelliIl cappello floscio di feltroFilm di Visconti con DelonIl Delon tra i protagonisti del film BorsalinoIl Delon di tanti filmIl Delon di tanti film di successoNei film western ha la stella sul petto