TIEPIDO

Curiosità e Significato di "Tiepido"

La parola Tiepido è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tiepido.

Tiepido si riferisce a una temperatura moderata, intermedia tra caldo e freddo. Indica un calore leggero, spesso percepito come piacevole al tatto, come quello di un liquido che non è né troppo caldo né troppo freddo. È una condizione ideale per bevande o bagni.

Come si scrive la soluzione: Tiepido

Non riesci a risolvere la definizione "Appena caldo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

I Imola

E Empoli

P Padova

I Imola

D Domodossola

O Otranto

