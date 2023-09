Tre volte in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tre volte in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TER

Significato/Curiosita : Tre volte in latino

i complementi in latino sono espressi mediante i 6 casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo) e l'uso, in alcuni casi, di... Marc-andré ter stegen (mönchengladbach, 30 aprile 1992) è un calciatore tedesco, portiere del barcellona, di cui è vice-capitano, e della nazionale tedesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

