La Soluzione ♚ Son fatti di vocali

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Son fatti di vocali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IATI

Curiosità su Son fatti di vocali: Movimenti armoniosi di mani e piedi e altri movimenti simili agli umani. successivamente i ricercatori intendono svilupparecapacità vocali e visive e una maggiore... Iati è un comune del Brasile nello Stato del Pernambuco, parte della mesoregione dell'Agreste Pernambucano e della microregione di Garanhuns.

