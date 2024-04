La Soluzione ♚ Sigla degli indirizzi Internet

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Sigla degli indirizzi Internet. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : URL

Curiosità su Sigla degli indirizzi internet: Nome di dominio internet. corrisponde alla sigla alfanumerica che segue il punto più a destra dell'url; per esempio, l'indirizzo internet di wikipedia è... Lo Uniform Resource Locator, anche noto con la sigla URL (lett. "localizzatore uniforme di risorse"), è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa su una rete di computer, come ad esempio un documento, un'immagine, un video, tipicamente presente su un host server e resa accessibile a un client. È perlopiù utilizzato per indicare risorse web (http), risorse recuperabili tramite protocolli di trasferimento file (ftp), condivisioni remote (smb) o accessi a sistemi esterni (ssh). La risoluzione dell'URL in indirizzo IP, necessario per l'instradamento con il protocollo IP avviene tramite DNS.

