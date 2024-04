La Soluzione ♚ Scandire il tempo La definizione e la soluzione di 7 lettere: Scandire il tempo. RITMARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su scandire il tempo: Il jazz, raramente adattato in italiano come giazz, è un genere musicale nato agli inizi del XX secolo come evoluzione di forme musicali già utilizzate dagli schiavi afroamericani. Inizialmente aveva la forma di "canzoni di lavoro" (work songs) nelle piantagioni e durante la costruzione di ferrovie e strade negli Stati Uniti e serviva a ritmare e coordinare i movimenti (il ritmo era binario). I primi musicisti suonavano musica a orecchio e le orchestre pionieristiche a New Orleans erano chiamate ragtime bands. Altre Definizioni con ritmare; scandire; tempo; Lo scandire dei secondi di un orologio; Mancano in tempo di carestia; Il tempo di dimezzamento di un isotopo; Il tempo di fare una cosa; Cerca altre soluzioni cruciverba

RITMARE

La risposta verificata di 7 lettere per risolvere 'Scandire il tempo' è.