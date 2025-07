Si dice di un atleta da tanti anni sulla breccia nei cruciverba: la soluzione è Intramontabile

INTRAMONTABILE

Curiosità e Significato di Intramontabile

Approfondisci la parola di 14 lettere Intramontabile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Intramontabile? Intramontabile descrive qualcosa o qualcuno che dura nel tempo, senza mai perdere il suo fascino o valore. Si usa di solito per indicare personaggi, opere o idee che resistono alle mode e alle epoche, rimanendo sempre attuali e apprezzati. È perfetto per parlare di un atleta che, dopo tanti anni, continua a brillare e a sorprendere, come si dice di chi è 'da tanti anni sulla breccia'.

Come si scrive la soluzione Intramontabile

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice di un atleta da tanti anni sulla breccia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

