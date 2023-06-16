Conferire o affidare

SOLUZIONE: ASSEGNARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Conferire o affidare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conferire o affidare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Assegnare? Quando si dà un compito o si attribuisce una responsabilità, si sta affidando qualcosa a qualcuno. È un atto di incaricare o di stabilire a chi spetta un ruolo o un dovere. Questa azione implica fiducia e l'assegnazione di un compito specifico, spesso in ambito lavorativo o scolastico. In sostanza, significa attribuire un compito o una responsabilità a un'altra persona.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Conferire o affidare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conferire o affidare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Assegnare:

A Ancona S Savona S Savona E Empoli G Genova N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conferire o affidare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

