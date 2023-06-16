Colpiscono il sangue

Home / Soluzioni Cruciverba / Colpiscono il sangue

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colpiscono il sangue' è 'Anemie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANEMIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpiscono il sangue" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpiscono il sangue". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Anemie? Le anemie sono condizioni in cui il sangue non contiene abbastanza globuli rossi o emoglobina, la sostanza che permette il trasporto di ossigeno ai tessuti. Questa carenza può portare a sensazioni di stanchezza, affaticamento e debolezza generale, influenzando le attività quotidiane. Spesso si sviluppano a causa di carenze nutrizionali, perdite di sangue o malattie croniche. La diagnosi precoce e il trattamento adeguato sono fondamentali per ristabilire un equilibrio nel sistema circolatorio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Colpiscono il sangue nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Anemie

Quando la definizione "Colpiscono il sangue" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpiscono il sangue" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Anemie:

A Ancona N Napoli E Empoli M Milano I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpiscono il sangue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Mancanze di ferroSostanza presente nel sangueColpiscono il nasoRelativo al sangueFare uscire sangueemostatici: si usano nei prelievi di sangue