Zero e uno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zero e uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OI

Significato/Curiosita : Zero e uno

Renato zero, pseudonimo di renato fiacchini (roma, 30 settembre 1950), è un cantautore e produttore discografico italiano. fra i cantautori italiani più... Eccessiva fragilità ossea oi – codice iso 3166-2:gw della regione di oio (guinea-bissau) oi! – sottogenere musicale del punk rock oi (incrociatore) – incrociatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

