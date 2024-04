La Soluzione ♚ Un tuffo nei fumetti La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un tuffo nei fumetti. SPLASH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un tuffo nei fumetti: Splash – classe velica del tipo "deriva" Splash – strumento musicale Splash - Una sirena a Manhattan – film del 1984 Splash – reality show del 2013 Splash – casa discografica fondata nel 1970 da Peppino di Capri Splash – singolo di MV Killa e Yung Snapp del 2021 Splash – singolo del duo italiano Colapesce Dimartino del 2023 Sostantivo onomatopea che rappresenta il suono di un oggetto che cade in acqua. Sillabazione Significato e Curiosità su: Splash – classe velica del tipo "deriva" Splash – strumento musicale Splash - Una sirena a Manhattan – film del 1984 Splash – reality show del 2013 Splash – casa discografica fondata nel 1970 da Peppino di Capri Splash – singolo di MV Killa e Yung Snapp del 2021 Splash – singolo del duo italiano Colapesce Dimartino del 2023 lemma di origine inglese non sillababile Pronuncia IPA: /'spla Etimologia / Derivazione deriva da (to) splash cioè "schizzare, spruzzare" ; voce onomatopeica, trasformazione di un suono in una parola la cui pronuncia è simile al suono medesimo o lo ricorda molto Sinonimi (senso figurato) caduta, fiasco, spruzzo, tonfo Proverbi e modi di dire fare splash Altre Definizioni con splash; tuffo; fumetti; Il rumore di un uomo che entra in un cafè; Un tuffo al cuore; Lo eroe dei fumetti che ha per compagno Robin; I Fantastici dei fumetti; Il personaggio dei fumetti con l assistente Groucho; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un tuffo nei fumetti

SPLASH

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un tuffo nei fumetti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.